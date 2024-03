“¡Prepárate para ver cómo su pasión y dedicación alcanzan nuevas alturas!”.

Huerta es más conocido por su exitosa carrera musical junto a su hermana Joy, pero siempre mantuvo viva su pasión por el baloncesto y aspiraba a jugar profesionalmente, un sueño que ahora podrá cumplir.

“Es algo que soñé toda mi vida, no dejé de apuntar por este sueño y me llena de emoción, sentimiento y responsabilidad. Me hace feliz debutar a nivel profesional en mi Ciudad de México”, dijo el músico de 41 años.