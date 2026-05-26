Intensa acción en Estrella del Mar

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes comentarles que las aguas se encuentran un tanto revueltas ante la inminencia de elecciones en el club más vetusto del puerto, el Campestre de Mazatlán. Ya son varios los comentarios que se han desatado en torno al llamado formal para que se integren planillas con interesados en suceder a Enrique Magaña Valdez que cumple ya con (¿?) periodos al frente del Campestre.

Sería, a mi entender, el próximo mes de junio, pero en las mesas del Campestre ya se siente un leve interés en responder a ese llamado.

Oportunamente les comentaremos al respecto, pero lo más interesante es escuchar los programas de trabajo que integren los presuntos interesados en la sucesión, principalmente en el área de mejoras a la membresía.

Hay interesantes puntos en los que podemos intervenir, ya que por nuestra parte tenemos una integración de un plan de 10 acciones que podrían ser de mejora.

Opinaremos en su oportunidad, eso que ni qué puesto que más nos interesa y debe ser para todos los miembros del club, es que hagan que las cosas sucedan y no “nadar de muertito” como se ha seguido los últimos años, sin afán de desprestigiar la gran labor administrativa, sobre todo, de nuestro partner Enrique Magaña.

Todo a su tiempo...

ESTRELLA DEL MAR. – Intensa es la actividad que se ha tenido en el precioso campo Estrella del Mar con motivo de la celebración de varios eventos, como el caso del que se protagonizó por buena parte de jugadores el fin de semana pasado en el que se organizó a jugadores novatos alternando con otros de reconocida calidad en un torneo en el que si bien no se anunciaron grandes premios, sí tuvo el más importante de todos, el aprendizaje que se genera con esas acciones, bueno, en el caso de quienes desean aprender al observar las acciones de jugadores con mayor experiencia y calidad.

Una buena jornada que tuvo sus premios, pero como mencionamos, el más importante de todos es el aprendizaje que se genera.

Bien por Santi y su equipo de trabajo...

HOSPITAL ALHMA. – Este fin de semana en las instalaciones a las que hacemos mención, se escenificará la quinta edición del Torneo Anual del Hospital Alhma, que de acuerdo con nuestros reportes, contará con la presencia y participación de alrededor de 140 jugadores procedentes de diversos lugares de nuestro estado, así como de otros aledaños.

Las acciones inician pasado mañana viernes con la ronda de práctica y registro de jugadores y el sábado la primera de las dos fases de la repartición de premios a ganadores, los cuales suman alrededor de 3 millones de pesos repartidos en cuatro hole in one, en los cuatro pares tres que van desde un terreno en un residencial privado, así como un automóvil, un carrito de golf y un bono de 20 mil pesos.

Por lo que se refiere a las aproximaciones a los hoyos, el primer lugar tendrá un premio de 80 mil pesos en efectivo, el segundo 40 mil y así hasta repartir 8 lugares en total para cada uno de los pares tres.

Este viernes como hacíamos mención se tiene programada la ceremonia de inauguración por ahí de las 12 del día y de inmediato se procede a la realización de la primera ronda de 18 hoyos mediante el sistema a bola baja por parejas, o sea se integrarán 72 parejas que buscarán los premios en mención.

Y el domingo posiblemente a las 10 de la mañana se dé el escopetazo de salida para todos los jugadores que jugarán en esa ocasión mediante agogó y en busca de uno de los tres primeros lugares que se tienen anunciados.

Y al final del recorrido de los 18 segundos hoyos, se procederá a la comida premiación para el reparto de los cerca de tres millones de pesos.

Varios se irán a casita con la satisfacción de llevarse uno de los interesantes premios y, además, el haber participado en un escenario digno para el efecto.

Por allá andaremos, cuando menos en la ceremonia de inauguración, poco después de nuestra reunión periódica con nuestro amigo David Xolo al que amenazamos con ir a estrenar el remodelado Restaurante La Paloma.

Por allá nos veremos. Primero diosito...

FE DE ERRATA. – No sé por dónde andaba que le cambié el apellido al compañero y amigo Alejandro Morales por el de Alejandro Molina, le echo la culpa al corrector que se repente, nos cambia las palabras con el solo efecto de presionar otra tecla, distinta a la que tenemos en mente y consideración. Mil disculpas...

Por lo pronto, aquí le cortamos ... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...