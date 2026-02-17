FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes, hacer voto porque el Carnaval de Mazatlán permanezca sin contratiempos y que los asistentes se regresen a sus sitios de origen sin que haya cuestiones qué lamentar y con ello que nuestro puerto dé una imagen que nos permita seguir captando turismo. Que así sea...

PLEBES EN ESTRELLA. – Alrededor de 150 niños y jóvenes de ambos sexos estarán presentes este fin de semana en las preciosas instalaciones del campo Estrella del Mar que se viste de gala para la celebración del Campeonato Regional Infantil y Juvenil Zona Pacífico.

Las acciones inician el día 19, jueves, con la ronda de práctica y registro de los jugadores representativos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa que congregan la Región Pacífico y que llega a su final de temporada con este evento, considerado el penúltimo en el calendario de la Federación Mexicana de Golf en su división Infantil y Juvenil, ya que en Semana Santa se realizará el Inter zonas Lorena Ochoa 2026.

Viernes, sábado y domingo tendrá desarrollo las rondas de campeonato a jugarse 9 hoyos en las categorías infantiles, hasta 8-9 años mientras que en la 10-11 años en adelante, ya serán 18 los hoyos a recorrer.

La finalidad de la celebración de este evento es definir el equipo representativo de la Zona para el campeonato Inter zonas.

Los mejores 5 en las diferentes categorías de la rama varonil y las mejores 4 de la rama femenil integrarán la delegación Zona Pacifico que, como mencionamos anteriormente, estarán en el Inter zonas o campeonato nacional.

Las categorías que estarán en funcionamiento son 7 y menores, 8-9 años, 10-11 años, 12-13 años, 14-15 años y 16-18 años en ambas ramas.

El jueves estarán presentes las delegaciones de los estados participantes, y el viernes, previa inauguración, se ponen en marcha las rondas de campeonato y definición de los lugares para cada categoría.

Es un evento en que se aprecia la calidad de juego de los plebes, por lo que es interesante seguirlo de cerca, y nosotros comunicaremos las incidencias de este importante evento que tiene como sede permanente en Sinaloa, Estrella del Mar.

Por allá nos encontraremos...

MEMO VILLA CLASSIC. – Un día después, el lunes 23, nos trasladamos a El Cid Resorts para llevar adelante la edición número 23 del Torneo de Golf Memo Villa Classic que reúne a alrededor de 150 jugadores disgregados en 30 equipos integrados por 4 jugadores y un caddy y que juegan para cooperar para el mantenimiento del Centro Comunitario Familia, ubicado en la colonia Genaro Estrada.

El evento inicia a las 9 de la mañana con el registro de jugadores y preparación de los jugadores, a las 10.45 se llamará para que todo mundo se traslade s sus hoyos asignados para el arrancón del juega a las 11 de la mañana por escopetazo.

Tradicionalmente, al final de la competencia, todo mundo se reúne para la comida premiación y clausura, ahí se dan a conocer los equipos que serán premiados con recuerdos de artesanías, su entrega será a los 3 primeros lugares de una sola categoría.

Y un incentivo para el equipo que ocupe el último lugar, consistente en algo que mejore su juego.

Para la realización de este evento, se recurre a firmas comerciales que donan en especie, por lo que, desde este espacio, agradecemos principalmente a El Cid por facilitar sus instalaciones, a Tenerife por la misma cuestión y a empresas que, como el Hospital Marina Mazatlán y varios restaurantes de la localidad, otorgan certificados de cortesía...

Un fin de semana bastante atareado para los organizadores del golf en Mazatlán... ni dudarlo...

Y se nos viene el mes de marzo con dos eventos de suma importancia como el Salva la Fecha en Marina Mazatlán los días 13 al 15, y una semana después, el anual del Club Campestre de Mazatlán, no sin antes, se avecina un torneo de convivencia en el Campestre, en fecha por definir...

Hay que estar presentes en todos, primero diosito...

Y aquí le paramos... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...