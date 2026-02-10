Invadirán juveniles a Estrella

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes, tomar fe de erratas en virtud de que en nuestro comentario anterior al respecto de la partida de nuestros amigos Sergio Escutia y Raúl Galván (QEPD), mencionamos a nombres de integrantes de ese grupo que ha mermado sus miembros, pero omitimos el nombre de Pepe Sarabia que se tomó un descanso para reponerse de una lesión en su espalda y la integración de nuevos elementos, como mi partner Rodrigo Mendoza, el ocasional Rafita que a decir verdad, prefiere jugar solitario, así como el juvenil José Miguel Félix, el famosísimo Cheché, que poco a poco se integra y es la sangre joven del grupo. Sin olvidar a Pablito y Eduardo, nietos de Raúl y Sergio que cuando están en Mazatlán, no se pierden de las rondas que alcancen en nuestra compañía.

Bienvenidos los que llegan y bien-idos los que, por circunstancias ya referidas, emprendieron el viaje sin retorno.

Que así sea...

CARNAVAL. - Esta semana en Mazatlán tendrá desarrollo la tradicional fiesta del Carnaval con todo lo que implica para visitantes y locales la máxima fiesta del puerto. Desde luego que se espera la llegada de miles de visitantes que disfrutarán la fiesta en todo su esplendor, lástima que otro de los íconos del golf como fiesta, la Copa Carnaval se haya ido al resumidero porque a estas alturas nadie ha hecho nada por revivirla.

Será el sereno, pero lo que sí se festejaba, para los que no acudimos a los eventos derivados del carnaval, el torneo de golf era uno de los atractivos para obtener diversión, vaya, si la fiesta a través de embajadoras y representantes de autoridades civiles y militares era hecho consumado.

Fue incluso, uno de los principales torneos en nuestro puerto, pero poco a poco fue desapareciendo y este año, ni sus luces.

Una fecha muy interesante que habrá que estudiar para su desarrollo, si es que se desea continuarlo...

ESTRELLA CON KIDS. – El próximo fin de semana el campo Estrella del Mar recibirá a poco menos de 200 jugadores que llegarán procedentes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y desde luego Sinaloa, para la celebración del Torneo Regional Zona Pacífico.

La fecha de celebración será del 19 al 22 de febrero, el 19, será la ronda de práctica y registro y los tres días siguientes, las rondas de campeonato de donde surgirán los representantes de Zona Pacífico para el Inter zonas Lorena Ocho a efectuarse el entrante mes de abril.

Enrique Magaña, coordinador de las categorías infantiles y juveniles de Zona Pacífico, nos informó que ya está todo listo para el desarrollo de esta justa que está en manos de los dirigentes de Zona, pero correspondió a Mazatlán y en particular a Estrella del Mar, ser sede de la competencia.

Serán cinco los niños y 4 niñas los que se ganen el derecho a representar a Zona Pacífico al final de los cuatro días de actividades, desde categorías 6 y menores, hasta los juveniles de 16-18 años en ambas ramas.

Desde luego que estaremos al pendiente para hacer la narrativa de los acontecimientos y plasmarlo para información de nuestros lectores a través de las columnas de este diario.

Eso es un compromiso...

BIEN INFORMADO. – Otro gran evento que se avecina y que se nos hace muy interesante es el que se organiza en Marina Mazatlán los días 13, 14 y 15 de marzo.

Más de tres millones de pesos se ponen en juego con el desarrollo de la competencia que la verdad, es bastante accesible y tiene premios para los O’Yes por ejemplo de 100 mil, 30 mil, 20 mil, 15 mil y 10 mil en cada par tres, además, dos hole in one con premio de un millón de pesos para los hacedores posibles.

Los que si se van, desde luego, son los O’Yes, que serán entregados en efectivo para los ganadores al final de la competencia en una reunión para entrega de los mismos.

Pero antes, el día 13, se efectuará una fiesta rompehielos en donde habrá varias sorpresas, rifas y la entrega de kits de bienvenida.

Y todo por los mismos 20 pesos, como dijera un amigo mío.

Los registros ya se encuentran abiertos y podrán hacerse en línea...

Hay qu’ir, es muy interesante y puede ser muy productivo...

Y aquí le paramos... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...