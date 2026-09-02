$!Invitan Exatecs a participar en la segunda edición del ‘Torneo de Boliche con Causa’

La Mesa Directiva de la Asociación EXATEC Sinaloa lanzó la invitación oficial al 2do Torneo de Boliche con Causa, un evento que une deporte, convivencia y solidaridad, y que tiene como objetivo apoyar al Fondo de Becas Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey. Lourdes López, presidenta de la Asociación de Exatec, compartió que que el torneo se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 12:00 horas, iniciando con el registro a las 11:45 de la mañana, en las instalaciones del boliche Milow, ubicado en la Plaza Ventura. Durante el torneo los asistentes podrán disfrutar de pizza y refrescos; concluido el evento se realizará la entrega de premios en un ambiente familiar y de convivencia.

Lourdes López.

”El propósito principal es fondear la causa de las becas para el programa Líderes del Mañana, la cuales se otorgan a través de una convocatoria, en la que participan jóvenes talentosos sinaloenses, los cuales destacan en lo académico, pero además, por presentar un proyecto que está impactando socialmente o ecológicamente su comunidad”, destacó López. Agregó también, que los equipos deberán estar conformados por seis personas, el costo hasta el 11 de septiembre será de 450 pesos por persona, y el día del evento será de 500 pesos. Se espera la participación de 12 equipos.

En el torneo se premiará los tres mejores lugares, además se entregarán medallas y algunos regalos por parte de los patrocinadores.