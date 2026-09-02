$!Invitan Exatecs a participar en la segunda edición del ‘Torneo de Boliche con Causa’

La Mesa Directiva de la Asociación EXATEC Sinaloa lanzó la invitación oficial al 2do Torneo de Boliche con Causa, un evento que une deporte, convivencia y solidaridad, y que tiene como objetivo apoyar al Fondo de Becas Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey.
Lourdes López, presidenta de la Asociación de Exatec, compartió que que el torneo se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 12:00 horas, iniciando con el registro a las 11:45 de la mañana, en las instalaciones del boliche Milow, ubicado en la Plaza Ventura.
Durante el torneo los asistentes podrán disfrutar de pizza y refrescos; concluido el evento se realizará la entrega de premios en un ambiente familiar y de convivencia.
”El propósito principal es fondear la causa de las becas para el programa Líderes del Mañana, la cuales se otorgan a través de una convocatoria, en la que participan jóvenes talentosos sinaloenses, los cuales destacan en lo académico, pero además, por presentar un proyecto que está impactando socialmente o ecológicamente su comunidad”, destacó López.
Agregó también, que los equipos deberán estar conformados por seis personas, el costo hasta el 11 de septiembre será de 450 pesos por persona, y el día del evento será de 500 pesos. Se espera la participación de 12 equipos.
En el torneo se premiará los tres mejores lugares, además se entregarán medallas y algunos regalos por parte de los patrocinadores.
”El año pasado nos fue muy bien, por eso es que decidimos lanzar esta segunda edición. Todo lo recaudado es dirigido a este fondo, con el que se favorece a un estudiante que desea cursar una carrera en el Tec de Monterrey, y para obtenerla, el estudiante debe pasar varias etapas.
Un ejemplo de ello es el joven Erick Escamilla, estudiante de Finanzas distinguido con esta Beca Líderes del Mañana, en la generación 11, quien contó durante la rueda de prensa cómo fue su proceso para recibir esta beca.
López destacó también que durante el año, son muchas las actividades que se realizan para fondear estas becas. Actualmente, los jóvenes que ingresaron al primer semestre de la carrera, son la generación número 13, y son ocho los jóvenes que actualmente están siendo favorecidos con esta beca.
Héctor Peraza destacó también que este evento, más allá de tener una causa, es lograr ambientes que sean agradables, aspecto que nuestra sociedad necesita en estos momentos.
En la rueda de prensa estuvieron también Hebert Martínez, Manuel Ernesto López, Connie Buelna, y Lulú Burgueño. Para inscripciones y mayor información, puede comunicarse al teléfono 6673 164631.