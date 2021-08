Desafortunadamente, Isaac Alarcón no ha visto actividades con los primeros equipos a lo largo de la pretemporada pese a que los titulares han descansado para evitar lesiones. Llegó como tackle izquierdo a Dallas y fue movido de manera positiva a guardia.

En el róster de los Cowboys parecen ya haber asegurado sus lugares en la línea ofensiva Tyron Smith, La’el Collins, Zack Martin, Connor Williams, Tyler Biadasz, Ty Neshk, Terence Steele, Connor McGovern, y Brandon Knigh. Isaac parece no tener lugar en los 53 del róster oficial.

De acuerdo al periodista Carlos Nava, la otra oportunidad de “Big Isaac” es asegurar un lugar entre los 16 integrantes del practice squad donde los Cowboys parecen estar decididos a otorgarle por segundo año consecutivo la etiqueta de jugador internacional y seguir esperando por una oportunidad en el róster principal para el próximo año.

“Mis entrenadores y compañeros me dijeron que mejoré mucho desde la temporada pasada. Ahora mismo, soy capaz de jugar partidos de pretemporada. Agradezco a Dios que no jugué la temporada pasada. No tenía el aspecto mental, para ser honesto. Mejoré mi conocimiento en todos aspectos del juego”, destacó el antiguo miembro de los Borregos de Monterrey.