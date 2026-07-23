$!Isaac del Toro conserva el tercer lugar tras la exigente etapa 18 del Tour de Francia

ORCIÈRES-MERLETTE, Francia._ El mexicano Isaac del Toro superó con éxito una de las jornadas más exigentes del Tour de Francia 2026 al finalizar en la posición 17 de la etapa 18, resultado que le permitió mantenerse en el tercer lugar de la clasificación general y conservar el maillot blanco de mejor joven, manteniendo la diferencia de 20 segundos con Paul Seixas. El ciclista de Ensenada, Baja California, cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos, administrando esfuerzos en una fracción de alta montaña que incluyó cinco puertos puntuables en los Alpes franceses.

La victoria fue para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien lanzó un ataque decisivo en el ascenso a Orcières-Merlette para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 4:26:21, consiguiendo así su segundo triunfo de etapa en el Tour de Francia, luego del obtenido en la edición de 2025. El suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla) finalizó en el segundo puesto, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson completó el podio de la jornada. Desde los primeros kilómetros, la etapa estuvo marcada por una numerosa fuga con protagonismo latinoamericano, integrada por corredores como Richard Carapaz, Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada. La escapada llegó a tener una ventaja cercana a los ocho minutos sobre el pelotón principal. Carapaz definió la victoria con un ataque a cuatro kilómetros de la meta durante el ascenso final a Orcières-Merlette. El ecuatoriano dejó atrás al francés Valentin Paret-Peintre y se encaminó en solitario hacia la línea de llegada para celebrar un nuevo triunfo en la ronda francesa.