“Han intentado atacar a cada oportunidad. Esperemos estar mental y físicamente listos, veremos cómo se dan los próximos días. Siendo honesto, espero que ataquen en cada ascenso, no sería una sorpresa, aunque claro que el cierre es más importante”, declaró Del Toro tras la etapa del jueves.

El equipo emiratí decidió no perseguir la fuga del día, permitiendo que la carrera transcurriera sin sobresaltos para su líder.

“Controlar la situación y manejar el primer descenso. Como todos, tratamos de llegar a la meta y la fuga era grande, no hacía sentido apretar. Llegamos con el resto de equipos”, explicó el mexicano.

Sin embargo, el día no comenzó de la mejor manera para el UAE Team Emirates, ya que Juan Ayuso abandonó la competencia debido a problemas físicos, sumándose a la baja de Jay Vine.

“Hablo a título personal, es una baja grande. Es un gran tipo y al final no es lo ideal, ya tenemos dos menos sin él y Jay. Manejaremos la situación, pero nunca es bueno perder un ciclista. Trataremos de hacer lo mejor como equipo”, lamentó Del Toro.

Con la alta montaña regresando este viernes, Del Toro sabe que deberá defender su liderato ante los ataques de Richard Carapaz y Simon Yates.

“Serán días difíciles, pero hay que estar adelante. No es necesario controlar todo. No sabemos qué circunstancias habrán y no puedo predecir el futuro. Si puedo estar con los líderes de la general, relativamente en control, estaré feliz”, afirmó.

El Giro de Italia continuará con la Etapa 19, un recorrido de 166 kilómetros entre Biella y Champoluc, con tres puertos de montaña que podrían definir al campeón.