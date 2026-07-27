$!Isaac del Toro: ¿Quiénes son sus padres y cómo lo apoyaron a dedicarse al ciclismo?

Isaac del Toro es, sin duda, uno de los mejores pedalistas mexicanos de todos los tiempos. Aquí puedes consultar quiénes son sus padres y cómo lo apoyaron para que pudiera dedicarse al ciclismo en ruta. Del Toro se ha convertido en una de las destacadas revelaciones de este deporte. El nacido en Ensenada, Baja California, ha conquistado carreras del UCI WorldTour y ha brillado en el Tour de France, pero detrás de su éxito hay una historia de esfuerzo familiar y del apoyo incondicional de sus papás desde que era un niño. Aunque el ciclista suele mantener su vida privada alejada de los reflectores, en distintas entrevistas ha reconocido que ellos fueron fundamentales para que pudiera desarrollar su carrera. Sus progenitores realizaron sacrificios económicos y logísticos para acompañarlo a entrenamientos y circuitos cuando aún daba sus primeros pasos. Sigue leyendo para saber cómo impulsaron al integrante del UAE Team Emirates XRG.

¿Quiénes son los padres de Isaac del Toro? José del Toro y Hilda RomeroAmbos le inculcaron el amor y la dedicación a la bicicleta. Por un lado, su padre practicó esta disciplina, y los hermanos de su madre también, por lo que desde pequeño veía fotos de familiares compitiendo y bicicletas por todas partes. ¿De dónde son los padres de Isaac del Toro? Ensenada, Baja California, México ¿Cómo sus padres lo apoyaron para dedicarse al ciclismo? El interés de Isaac por el ciclismo comenzó desde la infancia. En Baja California practicó diferentes modalidades, como la de montaña, ciclocross y ruta, antes de enfocarse en esta última. Ambos lo llevaron a concursar en torneos estatales y nacionales, donde empezó a destacar por sus condiciones físicas y su capacidad para escalar. Su padre lo trajo con José Ascención Acevedo Castellanos, mejor conocido como ‘Chon’, su primer entrenador. Chon tenía que pasar por Isaac a su casa para trasladarlo a las prácticas y regresarlo. Esto debido a que sus papás tenían que trabajar.

Su madre era quien lo acompañaba a los campeonatos estatales y viajaba con él. Ella lo abrazaba cuando las cosas no salían bien y festejaban sus primeros podios. En entrevistas, Isaac del Toro lo ha dicho en entrevista con TUDN: “Mi mamá me enseñó a ser fuerte”. Su padre se dedica a la construcción y se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos para poder cubrir los gastos. No solo eran de equipo, también para su salud según reveló a la misma fuente. “Tuvo osteoporosis muchos años, tumores y un hueco en la mandíbula. Ocupaba medicamentos y suplementos porque el cuerpo de un superatleta necesita consultas, medicamentos y estudios”. Incluso, Del Toro Romero tuvo un patrocinador que siempre le ayudó con sus bicicletas desde el inicio de su carrera.