“Como equipo intentamos estar siempre ahí. Los chicos (Majka y McNulty) son increíbles. Nosotros sin dos ciclistas seguimos siendo tan fuertes y siempre intentan pasarme toda la confianza que pueden, es increíble. Es lo menos que puedo hacer por ellos, no puedo creerlo. Me doy cuenta de que soy este chico y no puedo creerlo. Es un sentimiento tan grande”, declaró Del Toro, reconociendo públicamente la importancia del trabajo en equipo dentro del UAE Team Emirates .

Respecto a la intensa batalla contra el ecuatoriano Richard Carapaz—su principal perseguidor—el mexicano explicó:

“Creo que fue bastante temprano con la otra subida acercándose, pero simplemente intenté reaccionar. Veo un poco a Simon. Simon me ve un poco y fui yo y luego Rafa también llegó. Él sigue intentándolo, como pensamos en el equipo. Por supuesto en la última subida él intentó más fuerte y con toda la velocidad porque no era tan empinada y sí tuve las piernas para estar con él también. Hoy jugamos más para asegurar el bonus y no caernos. No puedo asumir más riesgos, pero fue increíble para ser honesto hoy”.