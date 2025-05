Tras perder el liderato del Giro de Italia 2025 en la penúltima etapa, Isaac del Toro habló sobre su estrategia y el papel de Richard Carapaz en el desenlace de la carrera. El mexicano intentó colaborar con el ecuatoriano para minimizar la ventaja de Simon Yates, pero no obtuvo respuesta.

“En la última parte de la subida intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso. Tampoco podía darlo todo con él solo a mi rueda, porque entonces me atacaría por la espalda. Y si perdía la clasificación, no quería perder también el segundo puesto”, explicó Del Toro.