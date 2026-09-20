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Ciclismo

Isaac del Toro termina en el sexto lugar mundial en la contrarreloj

El belga Remco Evenepoel se queda con el primer lugar de la prueba para concretar su tetracampeón
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/09/2026 13:10
20/09/2026 13:10

Remco Evenepoel volvió a imponer condiciones en la contrarreloj élite varonil del Mundial de Ciclismo de Montreal 2026. El belga marcó el mejor tiempo con 44:53.13 y una velocidad media de 52.4 km/h, suficiente para superar por 57.31 segundos a Filippo Ganna y por 1:13.04 a Paul Seixas.

Con este resultado, Evenepoel confirmó su dominio en la especialidad, después de conquistar también los títulos mundiales de 2023, 2024 y 2025.

Para México, Isaac del Toro terminó en la sexta posición, con un registro de 46:31.96, a 1:38.83 del campeón. El ciclista de Ensenada cerró así su participación en la contrarreloj después de llegar a Montreal con el antecedente de su triunfo en el Grand Prix Cycliste de Montréal.

En la rama femenil, Romina Hinojosa fue 28 y Sara Roel terminó 33, en una prueba que tuvo como bicampeona a la suiza Marlen Reusser.

La jornada dejó también distintos registros destacados a lo largo del recorrido, con cambios constantes en los puntos intermedios y en la meta. Kasper Asgreen llegó a marcar la referencia provisional antes de la aparición de los favoritos, mientras corredores como Byron Munton y Batmunkh Maral-Erdene también encabezaron parciales durante la prueba. Con ello concluyó una jornada que abrió la actividad del Mundial y dejó a Evenepoel nuevamente como la referencia de la contrarreloj mundial.

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