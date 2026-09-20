Isaac del Toro termina en el sexto lugar mundial en la contrarreloj

Remco Evenepoel volvió a imponer condiciones en la contrarreloj élite varonil del Mundial de Ciclismo de Montreal 2026. El belga marcó el mejor tiempo con 44:53.13 y una velocidad media de 52.4 km/h, suficiente para superar por 57.31 segundos a Filippo Ganna y por 1:13.04 a Paul Seixas.

Con este resultado, Evenepoel confirmó su dominio en la especialidad, después de conquistar también los títulos mundiales de 2023, 2024 y 2025.

Para México, Isaac del Toro terminó en la sexta posición, con un registro de 46:31.96, a 1:38.83 del campeón. El ciclista de Ensenada cerró así su participación en la contrarreloj después de llegar a Montreal con el antecedente de su triunfo en el Grand Prix Cycliste de Montréal.

En la rama femenil, Romina Hinojosa fue 28 y Sara Roel terminó 33, en una prueba que tuvo como bicampeona a la suiza Marlen Reusser.

La jornada dejó también distintos registros destacados a lo largo del recorrido, con cambios constantes en los puntos intermedios y en la meta. Kasper Asgreen llegó a marcar la referencia provisional antes de la aparición de los favoritos, mientras corredores como Byron Munton y Batmunkh Maral-Erdene también encabezaron parciales durante la prueba. Con ello concluyó una jornada que abrió la actividad del Mundial y dejó a Evenepoel nuevamente como la referencia de la contrarreloj mundial.