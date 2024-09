“Simplemente intenté llegar lo más adelante posible, a pesar de estar sufriendo mucho con la temperatura. Creo que no está mal, obviamente no es lo que quería, ni nada por el estilo, no venía a eso, pero puedo estar contento del performance que tuve y de la forma en la que detecté mis problemas y un poco toda la responsabilidad que me otorgaron las demás naciones”, declaró Del Toro.

CAMPEONATO MUNDIAL ZÚRICH 2024

RUTA SUB 23

1. Niklas Behrens (ALE) 3:57:24

2. Martín Svrcek (ESL) m.t.

3. Alec Segaert( BEL) +28”

4. Jan Christen (SUI) +39”

5. Joseph Blackmore (GBR) +46”

6. Isaac del Toro (MEX) +46”

57. Carlos García (MEX) +15’43”

58. César Macías (MEX) +15’46”

95. José Ramón Muñiz (MEX) +24’23”

DNF David Rico MEX