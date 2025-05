“La verdad es que no lo puedo creer. Es como el mejor sueño. Es increíble, no puedo describirlo”, declaró Del Toro tras finalizar la décima etapa. Su voz reflejaba la mezcla de sorpresa y felicidad por haber alcanzado un hito que parecía inalcanzable.

Isaac del Toro aún no asimila lo que ha logrado. Con solo 21 años, el pedalista de Ensenada, Baja California, ha hecho historia al convertirse en el primer mexicano en portar la maglia rosa en el Giro de Italia . Tras una jornada épica en los caminos de tierra de Toscana, el joven ciclista no pudo contener su emoción al hablar sobre su hazaña.

“Claro, todos quieren usarlo de niños. Yo también quería hacerlo, y ahora... es una locura”, expresó con una sonrisa, dejando ver lo especial que es este momento para él.

A pesar de la euforia, Del Toro mantiene los pies en la tierra y sabe que el camino aún es largo.

“Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, veremos si tengo un buen día, hasta no estar ahí no sabremos. Trataremos de dar el mejor esfuerzo”, afirmó, consciente de que la competencia apenas comienza y que deberá defender su liderato en las próximas etapas.

El ciclista también habló sobre su duelo con Wout Van Aert, quien le arrebató la victoria de etapa en los últimos metros.

“Tenía bastante presión, soy un fanático de Wout y entiendo la situación en la que él estaba, tenía a Simon (Yates) detrás y él quería la etapa y está bien, pero yo también intenté ponerle un poco de presión y tratar de que colaborara conmigo”, explicó, mostrando su madurez y entendimiento de la estrategia de carrera.

“Lo intenté hasta el final, no me arrepiento. Lo aposté todo, quizá en otro planeta podría haber derrotado a Wout, pero no lo hice”.