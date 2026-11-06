$!Isaac del Toro y Paul Seixas reeditan su naciente rivalidad en el Tour de France Singapore Criterium 2026

El foco principal de la jornada estará centrado en el duelo entre el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), dos corredores que con 22 y 20 años de edad, respectivamente, se consolidaron como las máximas figuras emergentes del ciclismo mundial tras finalizar entre los cuatro mejores de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

El ciclismo profesional internacional tendrá uno de sus últimos grandes compromisos del calendario 2026 este domingo 8 de noviembre con la quinta edición del Tour de France EFGH Singapore Criterium . El evento, diseñado para acercar la disciplina al público del sudeste asiático, reunirá a varias de las principales estrellas del pelotón en un circuito urbano plano alrededor de Marina Bay.

Un trazado veloz y técnico en Marina Bay

A diferencia de las etapas de alta montaña europeas, el Singapore Criterium propone un desafío basado en la aceleración, el posicionamiento y la velocidad de curva:

Distancia total: 61.25 kilómetros (25 vueltas a un circuito cerrado de 2.45 km).

Perfil de carrera: Estrictamente llano, sin cotas ni puertos de montaña, ideal para cambios de ritmo constantes y llegadas masivas o de grupos reducidos.

Factor clave: La capacidad de reacción de los corredores para disputar la posición frente a los especialistas en el sprint final.

Cara a cara: Isaac del Toro vs. Paul Seixas en 2026

Ambos ciclistas firmaron una temporada consagratoria en el WorldTour. Del Toro conquistó las clasificaciones generales del UAE Tour, Tirreno-Adriático, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la Vuelta a Alemania y el Gran Premio de Montreal, además de finalizar tercero en la general del Tour de Francia. Por su parte, Seixas ganó la Itzulia Basque Country, la Flecha Valona e Il Lombardia (su primer Monumento), acabando cuarto en la Grande Boucle.

El historial directo refleja una paridad creciente entre ambos talentos:

Enfrentamientos compartidos (carrera/etapas): 40 en total.

Resultados a favor de Isaac del Toro: 23.

Resultados a favor de Paul Seixas: 17.

Clásicas de un día en 2026: Balance favorable a Seixas (4 a 2).

Grandes Vueltas (Tour de Francia 2026): 11 etapas a favor de Del Toro por 9 de Seixas (Del Toro 3.º en la general; Seixas 4.º).

Candidatos y velocistas a seguir en Singapur

Debido al perfil llano del circuito, la nómina de aspirantes al triunfo no se limita a los escaladores. Especialistas en embalajes masivos como el eritreo Biniam Girmay, Kaden Groves, Søren Wærenskjold, Jordi Meeus y Edward Theuns parten como serios contendientes para alzarse con la victoria.