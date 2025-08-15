Isaac del Toro y Wout van Aert se enfrentan en la Clásica de Hamburgo 2025

La Clásica de Hamburgo 2025 será escenario este domingo de uno de los duelos más esperados de la temporada. El mexicano Isaac del Toro, en gran estado de forma tras sus recientes triunfos, se medirá al belga Wout van Aert, quien regresa a la competición tras el Tour de Francia con la mira puesta en una de las carreras más explosivas del calendario.

La prueba, que arranca a las 6:00 horas del centro de México (5:00 de Sinaloa), cubrirá 207 kilómetros por el norte de Alemania. Aunque el inicio será llano, el tramo final incluye múltiples ascensos al Waseberg (1 km al 7 por ciento, con rampas de hasta el 16 por ciento), la última a solo 12 km de meta. Este perfil más exigente que en ediciones anteriores podría complicar las opciones de los velocistas puros y favorecer a clasicómanos y escaladores con remate.

Del Toro, pieza clave del UAE Team Emirates, llega tras brillar en la Vuelta a Burgos y liderará un equipo preparado para endurecer la carrera y evitar un sprint masivo. Van Aert, por su parte, representa la amenaza más seria: su potencia en repechos cortos y su velocidad en grupos reducidos lo convierten en un rival temible si logra posicionarse en el tramo decisivo.

La estrategia, el posicionamiento en los últimos kilómetros y la capacidad de responder a los ataques serán claves para definir al ganador en Hamburgo. El duelo entre el joven talento mexicano y la estrella belga promete marcar el ritmo de una jornada que podría redefinir el panorama de las clásicas de verano.

La competencia será transmitida en vivo y en directo para toda Latinoamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports.