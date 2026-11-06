Isaac Medina lidera máxima categoría de Torneo Anual de Golf El Cid

MAZATLÁN._ El golfista de casa, Isaac Medina Escutia, encabeza la categoría Campeonato registrar tarjeta de 69 golpes, durante el primer día de acción de la edición 52 del Torneo Anual de Golf El Cid.

Medina Escutia, jugador de El Cid Resorts, marcó la pauta en la principal categoría, misma que en esta ocasión contó con 13 exponentes de diferentes estados del País.

Eleazar Alvarado, de Club Malanquín, fue segundo con una ronda de 71 y en tercero concluyó Luis Fernando López Mata, de Club Las Lomas, con la misma contabilidad de golpes.

La presente edición volvió a albergar a más de 220 golfistas de varias partes de la República Mexicana para ir en la disputa de una premiación de alrededor de 4 millones de pesos en especie.

Daniel Galván, de Club Campestre Lourdes, se puso adelante en la AA, tras un primer día de actividades de una marca de 78, detrás finalizaron Sergio Posadas y José Franco, ambos con 78.

Categoría A

Homero Guerrero, de Club Campestre Lourdes, está a la cabeza del nivel A, con un total de 76 golpes, Rafael Tsutsui culminó segundo (78) y Rubén Márquez (78) en tercero.