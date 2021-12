Nueva oportunidad para Isaiah Thomas en la NBA. De acuerdo a lo reportado por Shams Charania de The Athletic, el experimentado base recibió un contrato de 10 días para sumarse a Los Ángeles Lakers equipo al que ya representó durante 17 partidos en la temporada 2017-2018, promediando 15.6 puntos y 5 asistencias en 26.8 minutos.

Thomas se suma a unos Lakers con marca de 16-13, pero complicados con sus bajas y lesiones: actualmente tienen afuera a Trevor Ariza y Kendrick Nunn, mientras que tanto Russell Westbrook, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Malik Monk como Dwight Howard se encuentran en los protocolos de salud y seguridad de la liga. Vale recordar que los contratos de 10 días pueden renovarse por unos segundos 10 y en caso de que la franquicia desee que el jugador continúe, transformarse eventualmente en un vínculo regular.

El último paso de Thomas por la NBA fue en la temporada pasada, disputando tres partidos con los New Orleans Pelicans. Allí promedió 7.7 puntos y 1.7 asistencias en 16 minutos, lanzando un 33 por ciento de campo. En aquel caso, New Orleans no renovó su contrato para unos segundos 10 días.