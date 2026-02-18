$!Isde capacita a su personal en el estándar EC0217.01 para fortalecer competencias profesionales

CULIACÁN._ Con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales del personal, el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) llevó a cabo la segunda sesión de capacitación enfocada en el Estándar de Competencia EC0217.01 del Conocer, denominado “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”. Esta capacitación, dirigida a empleados del Isde, tiene como propósito preparar a los participantes para un proceso de evaluación que les permitirá obtener la certificación oficial en este estándar, acreditando que cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse con alto nivel de desempeño frente a grupo.

Durante la sesión se abordaron los aspectos que establece el estándar, entre ellos la correcta planeación e impartición de contenidos, el manejo adecuado de grupos, la claridad en la exposición de temas y la generación de un aprendizaje significativo que permita a los alumnos comprender y aplicar los conocimientos adquiridos. El jefe del Departamento de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales de Icatsin, César Hinojosa Ortiz, destacó la importancia de este proceso formativo.