$!Isde dictamina becas al mérito deportivo para atletas sinaloenses

CULIACÁN._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) llevó a cabo la reunión de la Comisión de Becas al Mérito Deportivo con el propósito de calificar, validar y dictaminar a los atletas que resultarán beneficiados con este apoyo económico.

En esta sesión se revisaron alrededor de 350 atletas que durante el presente año entregaron su documentación, entre los cuales se encuentran deportistas de primera fuerza, seleccionados nacionales y medallistas de Olimpiada Nacional, tanto en la modalidad convencional como adaptada.