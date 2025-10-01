$!Isde dictamina becas al mérito deportivo para atletas sinaloenses

CULIACÁN._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) llevó a cabo la reunión de la Comisión de Becas al Mérito Deportivo con el propósito de calificar, validar y dictaminar a los atletas que resultarán beneficiados con este apoyo económico.
En esta sesión se revisaron alrededor de 350 atletas que durante el presente año entregaron su documentación, entre los cuales se encuentran deportistas de primera fuerza, seleccionados nacionales y medallistas de Olimpiada Nacional, tanto en la modalidad convencional como adaptada.
El comité evaluador se encargó de verificar que cada expediente cumpliera con los requisitos establecidos, a fin de garantizar la transparencia y objetividad del proceso. Posteriormente, se determinará el otorgamiento de las becas, que representan un incentivo al esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los atletas sinaloenses.
“Con este tipo de apoyos, el Isde reitera su compromiso de impulsar el talento sinaloense y de acompañar el crecimiento de quienes día a día entrenan con disciplina para alcanzar la excelencia deportiva”, externó el Instituto a través de un comunicado.