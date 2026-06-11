$!Isde inicia detección de talentos deportivos para ciclo 2026-2027

CULIACÁN._ Con la mira puesta en la Olimpiada Nacional 2027, el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) inició este jueves el proceso de detección y evaluación de nuevos talentos deportivos mediante pruebas físicas realizadas en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”. José Daniel Castro Rojo, director de Alto Rendimiento del Isde, informó que las evaluaciones forman parte del arranque del ciclo deportivo 2026-2027, con el objetivo de identificar a jóvenes con aptitudes para integrarse a los programas de desarrollo y formación de atletas de alto rendimiento.

“Ya estamos haciendo el día de hoy lo que son las pruebas físicas para el ciclo 26-27. Empezamos aquí en el María del Rosario Espinoza, en Culiacán, Sinaloa, buscando los talentos deportivos”, expresó. El funcionario detalló que en esta primera jornada participaron 183 jóvenes provenientes de distintos sectores del municipio de Culiacán, quienes buscan una oportunidad para incorporarse a alguna de las disciplinas que se desarrollan dentro del Centro de Alto Rendimiento. Entre los deportes que forman parte de la oferta deportiva del Isde se encuentran judo, luchas asociadas, tiro deportivo y tiro con arco, además de disciplinas en las que actualmente se busca fortalecer la captación de nuevos atletas, como halterofilia y patines sobre ruedas.