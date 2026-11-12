$!Isde lanza manual esencial para la salud mental del deportista

CULIACÁN._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) presentó en Culiacán el libro "Psicología del deporte universitario: manual para entrenadores y deportistas". Esta acción, en una jornada cultural, busca fortalecer la salud mental y la cultura deportiva en Sinaloa. La presentación de la obra "Psicología del deporte universitario: manual para entrenadores y deportistas" se realizó como parte de la jornada cultural “Entre libros y emociones, leer es también cuidarnos”. Este evento fue organizado por el Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional (CRECE) del Sistema DIF Sinaloa.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos continuos de las instituciones del estado para promover el bienestar integral de la población, reconociendo el papel del deporte y la educación en la salud mental. El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte impulsa programas que integran diversas dimensiones del desarrollo humano. La publicación representa una aportación al conocimiento y la formación deportiva. Aborda la importancia de la preparación psicológica como parte fundamental del rendimiento y desarrollo de los deportistas, destacó el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. La obra subraya la necesidad de atender el aspecto emocional y mental de los atletas, no solamente el físico. Fue escrita por el maestro Enrique Inzunza Osuna, psicólogo deportivo del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, quien tiene trayectoria en el acompañamiento y desarrollo integral de atletas, entrenadores y promotores deportivos.