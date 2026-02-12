$!Isde refuerza protección de la niñez en espacios deportivos con capacitación de Sipinna

CULIACÁN._ Con el firme compromiso de proteger y promover el bienestar de niñas, niños y adolescentes en los espacios deportivos, el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) participó en una jornada de capacitación impartida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), dirigida a entrenadoras y entrenadores del organismo estatal.

Durante la actividad se brindaron herramientas prácticas para la identificación de señales de riesgo, prevención de situaciones de violencia y actuación oportuna para garantizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, reforzando la construcción de entornos seguros dentro del ámbito deportivo.