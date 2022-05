“Cuentan con unas instalaciones de primera, échenle ganas, sueñen con ser profesionales y si no lo logran, sueñen con ser personas de bien, futuros maestros, abogados, presidentes municipales, o porque no, director de deportes. Sueñen en grande, todo se puede y esperemos, en un futuro, verlos en una función profesional por televisión”.

Roberto Valenzuela Leal, secretario del Ayuntamiento, se quedó sorprendido por las instalaciones.

“Es envidiable el gimnasio, aquí crecimos nosotros y me impacté al ver cómo está en este momento”, resaltó Valenzuela Leal. “Quiero reconocer la disposición del profesor Adolfo Maldonado, no solamente en el box, en el softbol femenil fue el percusor en la comunidad, y gracias al ISDE que está aportando a la causa, que no solamente vienen a decir palabras bonitas, están aportando material deportivo necesario para el entrenamiento”.

Al final, se hizo entrega de material deportivo al Comité Municipal de Boxeo.