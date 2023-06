¿Qué dijo Ja Morant de su suspensión?

Minutos después del anuncio oficial de la suspensión, Morant emitió el siguiente comunicado.

“He tenido tiempo para reflexionar y me he dado cuenta cuánto daño he hecho. Quiero disculparme con la NBA, los Grizzlies, mis compañeros y la ciudad de Memphis. A Adam Silver, Zach Kleiman y Robert Pera, quien me dio la oportunidad de ser un atleta profesional y me ha apoyado, lo siento por el daño que he hecho. A los niños que me miran, lo siento por fallarles como un modelo a seguir. Les prometo que seré mejor. A todos mis sponsors, seré un mejor representante de sus marcas. Y a todos mis fans, les prometo que compensaré esto.

“Pasaré la offseason y mi suspensión continuando mi trabajo sobre mi salud mental y toma de decisiones. También estaré entrenando para poder estar listo cuando pueda regresar al campo. Sé que mis compañeros mantendrán la situación, lamento no poder estar con ustedes en el comienzo de la temporada.

“Espero que todos me den la oportunidad de demostrarles a lo largo del tiempo que soy un mejor hombre de lo que les he mostrado”.