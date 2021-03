Tiene 20 años pero su calidad se ve a kilómetros de distancia, es mexico-americano y tiene bien claro que él juega para los 12 Guerreros; ahora su nombre acapara los reflectores del basquetbol en Estados Unidos por sus grandes actuaciones en el March Madness de la NCAA con los Bruins de la UCLA.

Se llama Jaime Jaquez Jr. y es la sensación de las finales de 12 Pac del basquetbol colegial. Con gran disparo de larga distancia y un temple de jugador NBA, el californiano conquista a afición, prensa y estrellas de la duela.

Este fin de semana fue la figura y héroe de UCLA al echarse el equipo al hombro y con sendas canastas en tiempo extra, darle la victoria a su equipo ante Alabama.

Su espectacular noche, no solo valió para que la Universidad de California se metiera a la Élite 8 de la NCAA por primera vez desde 2008, sino también sirvió para ganar el reconocimiento de estrellas como Kevin Love, que en Twitter llenó de halagos al alero mexicano.

Jaime Jaquez tiene 30 partidos disputados está campaña, con promedios de 29 minutos, 12.4 puntos, 6.4 rebotes y 2.3 asistencias.

Sueña con los Juegos Olimpicos

Jaquez Jr. ya ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana. Lo hizo en los panamericanos del 2019 con pocos minutos, pero muy agradecido de que a sus 18 años le hayan permitido representar a México a lado de los 12 Guerreros.

Ahora, más allá de enfocarse en la “Locura de Marzo del Basquetbol colegial”, a lo lejos, Jaime sueña con jugar unos Olímpicos y en verano levanta la mano para el torneo FIBA que da el último boleto.

“Es definitivamente algo que me interesaría hacer. Me encantaría jugar en los clasificatorios. Me encanta hacer esto, mostrar lo que hago y ser una inspiración para que más mexicanos jueguen básquetbol”, declaró.