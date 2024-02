En su primera volcada, Jáquez hizo que el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y ex centro del Heat, Shaquille O’Neal , se parara en el borde del área restringida. Luego, Jáquez saltó a O’Neal, de 2.15 metros, para realizar una poderosa clavada en su primer intento para una puntuación promedio de 47.4 por parte de los jueces.

“No voy a mentir. No practiqué saltar sobre Shaq”, dijo Jáquez sobre su primera volcada. “Usé a Bam [Adebayo] como práctica. Pero hay una gran diferencia de altura. Así que estaba muy nervioso cuando vi a Shaq ahí. Lo he visto muchas veces. Pero cuando él estaba allí, definitivamente me sentí nervioso”.

Luego, Jáquez honró sus raíces mexicanas con su segunda clavada, mientras los nombres de los cinco jugadores mexicanos de la NBA que vinieron antes que él (Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y Juan Toscano) y la bandera mexicana se mostraban en la cancha de vidrio LED.

Mientras vestía una gorra al revés y una camiseta negra de “Heat Cultura” para rendir homenaje a su origen latino, Jáquez rebotó la pelota para sí mismo y la agarró dos veces antes de girar 180 grados y completar la volcada en su segundo intento para una puntuación promedio de 46.8.