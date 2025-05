Antecedentes y posibles consecuencias

Munguía, de 28 años, logró la victoria sobre Surace por decisión unánime, en una revancha de peso supermediano tras haber sido noqueado por el francés en diciembre pasado. Para esta pelea, el mexicano fue entrenado por Reynoso, quien también dirige a Canelo Álvarez y ha estado involucrado en casos previos de dopaje con otros boxeadores como Óscar Valdez (2021), Julio César Martínez (2019) y el propio Canelo (2018).

Si la muestra B confirma el dopaje, Munguía podría enfrentar una suspensión y la anulación del resultado de la pelea, lo que afectaría su récord y su futuro en el boxeo profesional.

El caso ha generado reacciones en el mundo del boxeo, con Bruno Surace expresando su indignación y exigiendo que se revierta el resultado de la pelea. "En el boxeo no hay lugar para trampas, el deporte ya es bastante peligroso", declaró el francés.

Responde Munguía

En un comunicado contundente, Munguía afirmó que nunca había sufrido un episodio de esta magnitud y por esa misma razón es que se encuentra tan sorprendido.

“A lo largo de mi carrera he sido sometido innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso. Varios expertos me han explicado que existen múltiples formas en las que se puede producir una contaminación y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba retroactiva presente y futura para demostrar que siempre he sido un atleta limpio. No haré más comentarios sobre este tema hasta que este proceso haya concluido con los resultados de la prueba B”, redactó Munguía.