$!Jalen Green define con triple y Suns vencen al Magic en doble tiempo extra

El Footprint Center vivió una noche de máxima tensión. Los Phoenix Suns derrotaron 113-110 al Orlando Magic en doble tiempo extra, con un triple al buzzer de Jalen Green que selló el triunfo. El desenlace fue dramático: con 1.1 segundos en el reloj, Jalen Carter había igualado el marcador para Orlando con un triple desde la esquina. Pero en la última acción, Green recibió en el costado derecho y encestó de manera limpia para darle la victoria a los Suns. El escolta, que había tenido una noche complicada con apenas 6 de 26 tiros de campo, encontró redención en el momento decisivo.

El regreso de Grayson Allen fue clave para Phoenix. Tras perderse cuatro partidos por un esguince de tobillo, lideró al equipo con 27 puntos, incluyendo los siete que anotó en el primer tiempo extra. Collin Gillespie aportó 19 unidades y Green terminó con 16. Por el lado del Magic, Desmond Bane fue la gran figura con 34 puntos en 12 de 18 tiros, aunque se fue expulsado por faltas en el inicio del tiempo extra. Paolo Banchero sumó 26 puntos y 14 rebotes, mientras que el equipo venía de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos.