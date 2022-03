Por ahora no hay ni un motivo de descontento para James Harden en Philadelphia 76ers: todo es un lecho de rosas. El equipo de la Barba le ganó por 123-108 a New York Knicks y el ex Brooklyn Nets sigue sin conocer la derrota en su nuevo equipo, en el que está conformando un trío ofensivo espectacular con Joel Embiid y Tyrese Maxey.

Harden terminó con 26 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en la victoria contra los neoyorquinos y así cuenta con un promedio de 27,3 puntos, 9 rebotes y 12,3 asistencias en sus primeros tres encuentros en Philadelphia: rinde al nivel esperado por todos, dejando atrás la modorra con la que lucía a veces en unos Brooklyn Nets en los que ya no estaba a gusto.

Este Harden va siendo otro Harden, uno al que se lo nota feliz, que recibe amor de parte de un ídolo de los 76ers como Allen Iverson (que desde 2006 era el último jugador en promediar al menos 25 puntos y 10 asistencias en sus primeros tres partidos en un equipo, ahora Harden lo igualó).

“Los fanáticos en Philadelphia son los mejores del mundo, ya lo verás esta noche, bienvenido a casa asesino”, le escribió Iverson en su twitter a Harden antes de su debut como local en el ruidoso estadio Wells Fargo Center que, con más de 21.000 espectadores, por primera vez disfrutó de La Barba vestido de blanco, azul y rojo.

“Fue como una película, justo como lo esperaba”, dijo Harden sobre esta primera experiencia en la cuarta franquicia distinta a la que le toca defender.

Sobre ese clima comentó Embiid, que también se lució ante los Knicks con 27 puntos y 12 rebotes: “Fue genial, se sintió como una atmósfera de Playoffs. Los fanáticos de Philadelphia siempre lo logran”, expresó el pivote que con Harden como compañero registra 32,6 puntos, 10,3 rebotes y 3,3 asistencias, números un poco por encima de su media de una temporada en la que es candidato al MVP.

El otro que juega más suelto y mejor desde el traspaso por Harden es Tyrese Maxey: rinde en los minutos en los que descansa el MVP de la temporada 2017-2018 y también con él al lado, jugando más sin el balón. El guardia de 21 años firmó una planilla de 25 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias con 4-6 en triples ante los Knicks y aportó 24,6 puntos, 4,3 rebotes y 2,6 asistencias de media en los últimos tres encuentros, algo espectacular para tratarse de una tercera opción ofensiva.

“Todos encajamos bien juntos. Tenemos a alguien como James que llega con su habilidad para anotar y para pasar el balón... lo está haciendo genial”, agregó Embiid en rueda de prensa después del triunfo ante los Knicks.

El camino de los Sixers seguirá el próximo viernes, recibiendo a Cleveland Cavaliers y quizá con la posibilidad de saltar ya al segundo escalón de la Conferencia Este.

(Con información de NBA)