DALLAS._ Hay dos versiones de Jayson Tatum en las Finales de la NBA.

La primera está tirando pésimo, atinando 12 de 38 intentos de campo, el 31.6 por ciento. Se trata del peor porcentaje hasta ahora para cualquier titular en la serie de los Celtics ante los Mavericks de Dallas. La segunda es segundo en rebotes totales en las Finales, lidera la serie en asistencias y según BetMGM Sportsbook es favorito a ganar el MVP de las Finales.

Al final de cuentas, los Celtics parecen completamente satisfechos con lo que han visto a Tatum hacer. Los Celtics tienen ventaja de 2-0 en las Finales antes del tercer partido en Dallas el miércoles y esto significa que el mejor equipo de la temporada regular está a mitad del camino de conseguir su 18mo título.

“Entiendo que tengo que ser más eficiente”, reconoció Tatum el martes. “Necesito lanzar mejor el balón, no estoy en desacuerdo con eso. Pero no dejo que me moleste. Estoy buscando la forma de impactar en el juego y dominar en otras áreas”.

Analizar profundamente los números de Tatum en la serie — e incluso añadir los de las Finales de la 2022 — no es una buena idea simplemente debido al tamaño de la muestra de ocho partidos. No es suficiente para llegar a una conclusión.

Aún así, si promedia 17 puntos, 10 rebotes y 8,5 asistencias el resto de la serie, se convertiría en el segundo jugador con esos números en unas Finales.

¿El otro? LeBron James, quien lo hizo cuatro veces.

Es una buena noticia para los Mavs, el buen trabajo que han hecho ante Tatum en dos juegos.

La mala, por supuesto, es que realmente no ha importado. Tatum ha incidido de otras maneras y los Celtics se llevaron los primeros dos juegos en casa.

“Creo que es uno de los mejores jugadores del mundo”, indicó el entrenador de los Mavericks Jason Kidd. “Sólo intentas hacerlo más difícil. Es lo único que puedes hacer, defender el primer movimiento, el segundo, el tercero y pelear”.

En cuestión de tiros, estos dos juegos son sus peores dos seguidos de la temporada para Tatum. Difícilmente estuvo mejor ante Denver y Houston a mediados de enero, encestando el 31.7 por ciento de sus tiros.

En el siguiente encuentro, Tatum firmó 39 tantos. Los Mavericks lo saben pues fue ante ellos. Entonces saben que la ofensiva de Tatum volverá a calentar.

