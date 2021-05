MÉXICO._ Julio César Chávez Jr. aseguró que está dispuesto a no pelear el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco, donde está programado para enfrentarse a la leyenda de la UFC, Anderson Silva; además, en dicha función también peleará su hermano Omar y será el marco de la última pelea de exhibición de su padre Julio César Chávez.

“El Junior” estalló en sus redes sociales y arremetió contra los organizadores del evento porque no le han hecho llegar el contrato de la pelea contra el brasileño, por lo que refirió que en caso de no plasmar su rúbrica en un documento que avale la contienda, entonces no subirá al ring.

“Ya no he hablado mucho porque he andado decepcionado, hay tanta gente mier... en el mundo, dicen puras pend.... Los locos son los mas cuerdos. Pero todo bien”, empezó comentando Chávez Jr. en sus historias de Instagram.

“El 19 (de junio) peleo, en Jalisco, bueno parece ser, pero los promotores de la pelea no me han mandado un contrato para pelear, yo no me voy a subir al ring, nada más quieren hacer pend... a uno, y uno por buena gente no dice nada”, agregó el pugilista.

Pero no solo eso, sino que Chávez Jr. explico que como ya falta poco para la contienda contra Anderson Silva, cada día que pase significará una penalización económica para los organizadores.

“Ya debe estar porque faltan 15 días. Si no llega, no me voy a subir y ellos piensan que sí, por eso dejan pasar. Cada día que pasa, es un uno por ciento más de lo que dije ayer y así sucesivamente, entonces empieza la cuenta regresiva”, tiró “el hijo de El César del Boxeo”.