MÉXICO._ El boxeador mexicano Julio César Chávez aplaudió la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador al dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, después de que el grupo criminal a su cargo movilizara su ejército particular y pusiera a una ciudad entera, Culiacán, en jaque el 17 octubre del 2019.

En una entrevista cedida, días después de lo sucedido, a Saga, programa de la periodista Adela Micha, Julio César Chávez afirmó que AMLO hizo lo correcto al dejar en libertad al capo.

“Estuvo duro, delicado, pero creo que lo que hizo el Presidente se me hizo bien, lo más correcto”, apuntó.

Respaldado por Roberto Palazuelos, quien también se encontraba a cuadro, Chávez insistió que con la decisión del Presidente se evitó una situación complicada, sabiendo que el grupo criminal comandado por Ovidio Guzmán se defendería con todos los recursos disponibles.

“Claro que sí, no quiero meterme porque no me conviene, pero yo sé cómo está la cosa allá y es algo muy delicado”, comentó. “Esa gente es buena por las buenas pero si le das algo pues se van a defender”, agregó.