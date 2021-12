A partir de ahí, se convirtió en estelar en dos carteleras y dio el batacazo el pasado 20 de noviembre al quitarle el invicto a Iván Cebada.

“Estamos muy contentos, trabajamos para todo esto este año. Nos pusimos las pilas, nos coordinamos con José Daniel Castro, se portó a la altura con nosotros, nos dedicamos a trabajar y conseguimos cuatro victorias. Le ganamos de forma clara a Iván Cebada y creo que eso influyó en el premio”.

El reconocimiento será doble para su equipo, luego de que Crisanto Martínez también fuera nombrado como el mánager del año, por lo que el boxeo de Costa Rica, Sinaloa, tendrá muchos motivos para celebrar.

“Este premio es compartido con todo mi equipo, Crisanto Martínez y mi promotor José Daniel Castro, no me han dejado solo, me han llevado de la mano y esto va para todo Costa Rica, Sinaloa”.

No conforme con lo hecho hasta ahora, López Pérez buscará su quinta victoria del 2021 el próximo domingo en Mazatlán y al día siguiente recibirá el premio en el Salón de la Fama al Mérito Deportivo de Culiacán.

“Nosotros no paramos, vamos por una pelea más para cerrar el año. Peleamos el 19 de diciembre en Mazatlán, así que estamos listos para cerrar el año recibiendo el premio y saliendo con la mano en alto”.