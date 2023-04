Los New York Jets están trayendo a un mariscal de campo familiarizado con el sistema de Nathaniel Hackett. No, ese no (todavía).

El informante de NFL Network, Mike Garafolo, informó el jueves que los Jets están firmando al veterano QB Tim Boyle por un año, según una fuente informada sobre el pacto. Más tarde, el equipo dio la noticia.

Boyle, un favorito de la pretemporada en Green Bay, pasó dos temporadas con los Packers en 2019 y 2020, cuando Hackett era el coordinador ofensivo. Apareció en 11 juegos durante ese lapso, lanzando solo cuatro pases, completando tres para 15 yardas.

Boyle luego firmó como suplente en Detroit en 2021, donde hizo tres aperturas en lugar de Jared Goff . En las tres aperturas, completó 61 de 94 pases para 526 yardas con tres touchdowns y seis intercepciones.

El jugador de 28 años pasó la mayor parte de 2022 en el equipo de prácticas de los Lions antes de ser fichado por Chicago. Apareció en un juego para los Bears, completando 2 de 8 para 33 yardas.

Finalmente está firmando fuera de la NFC Norte.

