Tua Tagovailoa lanzó para 243 yardas con un touchdown y dos intercepciones en este enfrentamiento divisional, mientras queTim Boyle, que tenía su primera titularidad con los Jets, no pudo despegar y lanzó dos intercepciones, incluida una de seis yardas tras un intento de Hail Mary para finalizar la primera mitad.

Los Miami Dolphins abandonaron el MetLife Stadium con una fácil victoria por 34-13 contra los New York Jets en el primer partido de la NFL el Black Friday.

La defensiva de los Dolphins también totalizó siete capturas este día en una actuación dominante.

Miami no fue brillante. Falló una conversión en cuarto down en su primer ataque, fue conservador en cuarta oportunidad y optó por patear, y luego Tua Tagovailoa revivió a los Jets al lanzar un pick six con menos de dos minutos por jugar en la primera mitad, seguido de otra intercepción que dejó una de las acciones jamás vistas: un Ave María interceptado y devuelto para anotación. Si a algún equipo le podía pasar esta calamidad, era a los Jets.

Ahí se acabó el partido, porque Boyle y el ataque de Nueva York, en su bucle infinito de terceras y largo y despejes, cruzaron medio campo hasta el último periodo, cuando ya lo perdían 27-6 tras permitir 10 puntos en el tercer cuarto.

