Jimmy Butler sufre rotura del ACL y pone fin a su temporada de la NBA

SAN FRANCISCO._ El alero de los Golden State Warriors, Jimmy Butler, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejará fuera de la temporada, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN, lo que pone en entredicho el futuro de la franquicia.

La lesión de Butler ocurrió a los 7:41 del tercer cuarto. Saltó para recibir un pase en la zona de la pintura y chocó con el base de los Heat, Davion Mitchell. Su rodilla derecha pareció torcerse al caer, lo que lo dejó tendido en la cancha con evidentes muestras de dolor.

Butler permaneció en el suelo durante un par de minutos mientras sus compañeros lo rodeaban en un Chase Center atónito. Finalmente, lo ayudaron a levantarse y lo acompañaron lentamente al vestuario, sin poder apoyar peso en la pierna derecha, mientras bromeaba con los árbitros cercanos, diciendo que le debían dos tiros libres.

“Incluso en el suelo, seguía haciendo bromas”, dijo el base de los Warriors, Stephen Curry. “Como es típico de Jimmy, siempre se las arregla para divertirse sin importar la situación”.

Cuando Butler llegó a la banca, sus compañeros Buddy Hield y Jonathan Kuminga lo rodearon con sus brazos y lo ayudaron a bajar por el túnel hasta una silla de ruedas cerca de la entrada del vestuario.

Butler abandonó la arena para someterse a una resonancia magnética en la rodilla derecha, que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior, según informaron fuentes a ESPN. Se trata de un golpe devastador para un equipo que, según el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, estaba “preocupado” y “abatido” mientras esperaban noticias sobre uno de sus líderes.

Esta lesión llega en un momento en que los Warriors (25-19), en plena racha, han ganado 12 de sus últimos 16 partidos, comenzando un ascenso en la clasificación gracias, en parte, al reciente rendimiento de Butler.

Butler, de 36 años, promediaba 21.3 puntos con un 53 por ciento de acierto en tiros de campo en enero. Anotó 17 puntos en 21 minutos contra su antiguo equipo antes de la lesión.