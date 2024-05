Hace unos días, concluyó la Minicopa México 2024 y el equipo Pioneros Academy de Los Mochis logró salir con el campeonato, equipo en donde vio acción el juvenil Johan Araujo y quien resalta la importancia del fogueo obtenido en la Liga de Baloncesto del Pacífico.

Johan Araujo ha sido integrante de Titanes de Los Mochis en certámenes anteriores de la LBP, mencionando la importancia de dicha liga en su joven carrera.

“La LBP me ha ayudado en muchos aspectos, como jugador y como persona, ya que me he podido medir con jugadores extranjeros que son profesionales, mexicanos que juegan en ligas importantes como Cibacopa y Liga Nacional, y que ellos mismos reconozcan tu nivel es algo muy bonito, algo que se aprecia y se toma mucho en cuenta porque son jugadores que han pasado por muchas cosas, y que tu también quieres jugar profesional aquí o en otro lado, y es el punto de todo jugador de basquetbol”, señaló.

La Minicopa México se disputó en Tijuana con equipos representantes de LNBP, Cibaocopa y el Barcelona de España, a quienes derrotaron en la Gran Final.

“La Minicopa para mí fue algo muy especial y emocionante, pude medirme con jugadores de otro país y contra mexicanos, fue muy profesional y el equipo dio lo necesario para poder quedar campeón, cada quien tuvo su rol y lo cumplió a la perfección, ya sea como jugador o coaches, el club nos dio todo lo que necesitábamos y fue algo muy bonito”, agregó el sinaloense.