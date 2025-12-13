Más deportes
John Cena se despide de la WWE en Saturday Night’s Main Event

El ídolo de la ‘Cenation’ cayó ante Gunther en su última lucha, pero se llevó el reconocimiento del público tras una carrera legendaria
Noroeste/Redacción
13/12/2025 20:33
El telón cayó para John Cena en la WWE. En su última aparición dentro de Saturday Night’s Main Event, el histórico luchador estadounidense no logró la despedida soñada y terminó rindiéndose ante el poder del austriaco Gunther, conocido como el “General del Ring”.

La batalla fue intensa desde el inicio. Gunther castigó con puñetazos y candados al cuello, incluso estrellando a Cena contra las escalinatas fuera del ring. Sin embargo, el líder de la Cenation reaccionó con su repertorio clásico: aplicó un STF y varios Ajustes de Actitud, incluyendo uno desde la tercera cuerda y otro sobre la mesa de comentaristas, lo que encendió al público.

El esfuerzo no fue suficiente. Gunther llevó la pelea de regreso al cuadrilátero y, con candados al cuello, obligó a Cena a rendirse. Aunque la derrota marcó su adiós, el estadounidense recibió una ovación que reconoció sus años de entrega dentro de la máxima casa del entretenimiento deportivo.

