John Cena se despide de la WWE en Saturday Night’s Main Event

El telón cayó para John Cena en la WWE. En su última aparición dentro de Saturday Night’s Main Event, el histórico luchador estadounidense no logró la despedida soñada y terminó rindiéndose ante el poder del austriaco Gunther, conocido como el “General del Ring”.

La batalla fue intensa desde el inicio. Gunther castigó con puñetazos y candados al cuello, incluso estrellando a Cena contra las escalinatas fuera del ring. Sin embargo, el líder de la Cenation reaccionó con su repertorio clásico: aplicó un STF y varios Ajustes de Actitud, incluyendo uno desde la tercera cuerda y otro sobre la mesa de comentaristas, lo que encendió al público.