El titular del deporte en el municipio, felicitó al halterista culiacanense por su competencia en los 180 kilogramos y le reiteró su respaldo y lo invitó a dar lo mejor de su esfuerzo en el campo deportivo, para que siga colocando muy en alto el nombre de Culiacán y de México.

“Agradezco sinceramente el apoyo que me brinda el Ayuntamiento de Culiacán a través del Imdec, para ayudarme en mi preparación deportiva y más agradezco el que hayan reactivado las becas deportivas, que en mucho nos ayuda a todos los deportistas de Culiacán; y no sólo a nosotros, si no a las nuevas generaciones”, expresó el medallista de bronce de la categoría de los 73 kilogramos.