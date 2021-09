Vamos a ir por el empoderamiento de los socios, que ellos en verdad sean los que tomen decisiones y se hagan a través de asambleas, como lo mandan los reglamentos, y no evitándolas como hasta el momento lo han hecho”.

Externaron que no se manejarán con banderas de proyectos inalcanzables, únicamente con realidades y todo en conjunto con los más importantes que son los socios.

“No podemos decir que se hará esto o aquello o que se pretende hacer un hotel en donde se ubica actualmente la Casa Club, por la única y sencilla razón que somos una sociedad civil y altruista y no sociedad anónima, es por ese motivo que jamás se ha podido vender ese espacio, no es de nosotros, no nos pertenece, es un patrimonio y las administraciones engañan con venderlo cuando es algo que jurídicamente no se puede”, recalcó un miembro de esta planilla.