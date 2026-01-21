$!Jornada agridulce para México en el Abierto de Australia: triunfo de Olmos y tropiezos de Zarazúa

Olmos y Sutjiadi superaron a las australianas Destanee Aiava y Maddison Inglis en dos sets (7-5 y 6-3) tras una hora y 48 minutos de juego. La dupla mostró temple en los momentos de presión, cerró el primer set con autoridad y en el segundo impuso un quiebre temprano que resultó decisivo.

MELBOURNE._ La participación mexicana en el Abierto de Australia vivió una jornada agridulce. Mientras la mazatleca Giuliana Olmos debutó con triunfo en la modalidad de dobles junto a la indonesia Aldila Sutjiadi , la capitalina Renata Zarazúa quedó eliminada tanto en singles como en parejas.

Con esta victoria, avanzaron a la segunda ronda, donde enfrentarán a las novenas favoritas, Nicole Melichar-Martínez y Cristina Bucsa.

Por su parte, Zarazúa no pudo extender su participación. Tras caer en primera ronda de singles ante la checa Marie Bouzkova, la mexicana intentó mantenerse en dobles junto a la croata Antonia Ruzic, pero fueron superadas por las chinas Yifan Xu y Zhaoxuan Yang (6-4 y 6-2) en un duelo de una hora y 19 minutos.

La actividad mexicana continuará en dobles con Miguel Ángel Reyes Varela, acompañado por el ecuatoriano Gonzalo Escobar, frente a Bart Stevens (Países Bajos) y Vasil Kirkov (Estados Unidos). También verá acción Santiago González, junto a David Pel (Países Bajos), contra los brasileños Marcelo Melo y Fernando Romboli.