Jornada de ensueño en la Paranatación en la Paralimpiada Nacional 2025

En total, los tritones sinaloenses cosecharon ocho medallas, de las cuales, cuatro fueron de oro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/09/2025 16:35
22/09/2025 16:35

AGUASCALIENTES, Aguascalientes._ Sinaloa tuvo un arranque de ensueño en la Paralimpiada Nacional Conade 2025, al sumar cuatro medallas de oro en la Paranatación, así como dos preseas de plata y otras dos de bronce.

Pese a ser el primer día, Sinaloa ya superó lo obtenido el año pasado en esta disciplina, donde se logró tres preseas doradas, siete plateadas y dos de tercer lugar.

Jornada de ensueño en la Paranatación en la Paralimpiada Nacional 2025

Ximena Reyes tuvo una gran jornada, al conquistar dos medallas de oro. La primera fue en la categoría 16-18 años Femenil en los 100 metros estilo Libre S5, al cronometrar un tiempo de 1:37.61 segundos, superando a Camila García, de Querétaro.

La segunda presea dorada fue en 50 metros Espalda, con un registro de 1:00.01 segundos.

Jornada de ensueño en la Paranatación en la Paralimpiada Nacional 2025

La tercera medalla de primer lugar fue de Alondra Peraza Marchen, en la categoría 13-15 años Femenil en 100 metros estilo Pecho SB7, deteniendo el cronómetro en 2:28.04. Venció a la queretana Shaday Hoil.

Y Abril Victoria Sánchez Osuna le dio a Sinaloa la cuarta presea de oro en 13-15 años Femenil en 100 metros estilo Pecho SB9, con un tiempo de 1:50.75 segundos.

Jornada de ensueño en la Paranatación en la Paralimpiada Nacional 2025

Carlos Ramírez Campaña se quedó con la presea de plata en los 100 metros estilo Libre S8, con 1:31.50, y la otra de segundo lugar fue de Abril Victoria Sánchez Osuna, en los 100 metros estilo Libre en la 13-15 años Femenil SB9.

Y las medallas de bronce fueron de Sebastián Manjarrez Carrillo. La primera en los 100 metros estilo Libre S14, con 1:03.96, y la segunda en los 50 metros estilo Espalda con 38.01 segundos, en la categoría 16-18 años Varonil.

Jornada de ensueño en la Paranatación en la Paralimpiada Nacional 2025

