$!Jornada de ensueño en la Paranatación en la Paralimpiada Nacional 2025

AGUASCALIENTES, Aguascalientes._ Sinaloa tuvo un arranque de ensueño en la Paralimpiada Nacional Conade 2025, al sumar cuatro medallas de oro en la Paranatación, así como dos preseas de plata y otras dos de bronce. Pese a ser el primer día, Sinaloa ya superó lo obtenido el año pasado en esta disciplina, donde se logró tres preseas doradas, siete plateadas y dos de tercer lugar.

Ximena Reyes tuvo una gran jornada, al conquistar dos medallas de oro. La primera fue en la categoría 16-18 años Femenil en los 100 metros estilo Libre S5, al cronometrar un tiempo de 1:37.61 segundos, superando a Camila García, de Querétaro. La segunda presea dorada fue en 50 metros Espalda, con un registro de 1:00.01 segundos.

La tercera medalla de primer lugar fue de Alondra Peraza Marchen, en la categoría 13-15 años Femenil en 100 metros estilo Pecho SB7, deteniendo el cronómetro en 2:28.04. Venció a la queretana Shaday Hoil. Y Abril Victoria Sánchez Osuna le dio a Sinaloa la cuarta presea de oro en 13-15 años Femenil en 100 metros estilo Pecho SB9, con un tiempo de 1:50.75 segundos.

Carlos Ramírez Campaña se quedó con la presea de plata en los 100 metros estilo Libre S8, con 1:31.50, y la otra de segundo lugar fue de Abril Victoria Sánchez Osuna, en los 100 metros estilo Libre en la 13-15 años Femenil SB9. Y las medallas de bronce fueron de Sebastián Manjarrez Carrillo. La primera en los 100 metros estilo Libre S14, con 1:03.96, y la segunda en los 50 metros estilo Espalda con 38.01 segundos, en la categoría 16-18 años Varonil.