CULIACÁN._ Dos semanas restan para que se celebre la función de JD Promotions denominada “KO en el Puerto” desde el estacionamiento de TVP en Mazatlán, pactada para este 18 de noviembre como parte de la Temporada 2022 de la promotora sinaloense y donde se marcará el regreso a la actividad arriba del ring del californiano José “Güero” Gómez.

El oriundo de Livermore, California regresa a tierras mexicanas para afrontar un nuevo reto en su carrera y buscará hacerlo de manera positiva, por lo cual se dijo contento y preparado para salir avante en el cuadrilátero.

“Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de pelear en Mazatlán para mostrar una vez más mis habilidades en lo que mejor hago, mi preparación ha sido excelente, además de correr todos los días después de un largo día de trabajo y entrenamiento, mi equipo y yo hemos estado trabajando duro, corrigiendo pequeños errores que he cometido en peleas anteriores, para sacar lo mejor de mí, el 18 de Noviembre verás a un ‘Güero’ Gómez diferente”, dijo.

Así mismo, buscará retomar la actividad cotidiana en los encordados e ir paso a paso en su carrera como profesional.

“No queda mucho tiempo para que finalice el año, así que dicho esto, estoy buscando terminar con una actuación sobresaliente y, más que nada, estoy buscando dar una gran pelea a todos los que vayan en Mazatlán. He estado más concentrado que nunca y no estoy seguro de qué planes quiero aún para el año nuevo, estoy buscando dar lo mejor de mí en esta pelea por toda mi gente en Mazatlán, mi equipo y yo eventualmente discutiremos para ver qué sigue”, agregó.

Con foja de 3-2-0 con par de KO´s, el nacido en Estados Unidos pero con raíces jaliscienses, le deja un mensaje a sus seguidores y espera su apoyo en la pelea.

“Me gustaría darle las gracias a JD Promotions por una oportunidad más y a todos los que me apoyan, me gustaría agradecerles a todos porque sin ustedes nada de esto hubiera sido posible, también me gustaría tomar el tiempo para agradecer a mi entrenador Daniel Castillo y toda la familia del gimnasio Double Trouble por su apoyo, también hago esto por una sola cosa y que es darle a mi esposa e hija, al igual que al resto de mi familia, una vida mucho mejor de la que se merecen, así que el 18 de noviembre me aseguraré de que todos salgan satisfechos de una gran noche de peleas”, finalizó.