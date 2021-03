“Ahora empezamos con la parte fuerte del entrenamiento y me siento muy contento, me encuentro enfocado, más que nada sé lo que quiero, el trabajo mental nunca lo hemos dejado, siempre lo hemos trabajado”, compartió en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Me siento con muchas ganas de seguir sumando, porque al final de cuentas ahora es estar puliendo detalles y afinando todo para no cometer ningún error en Juegos Paralímpicos”, reconoció el originario de Culiacán, Sinaloa, quien nació sin el brazo derecho.

“Será histórico y espero que los resultados que tenga México serán buenos, somos un país que venimos de menos a más, somos tres clasificados y creo que cada uno de nosotros va a poner de su parte, para llegar a lo más alto, que al final de cuentas es lo que buscamos todos los atletas”, destacó el ganador del Premio Nacional de Deportes 2020.

Por último, el parataekwondoín quien entrena bajo la supervisión de la entrenadora nacional Jannet Alegría, explicó que una de sus fortalezas es aprender de sus errores.

“Creo que en todo lo que hacemos no hay nada malo, porque al final de cuentas si te equivocas en algo, tomas esos errores para mejorar, para no caer en la misma equivocación, es eso, saber manejarlo y no porque te haya salido mal una cosa sentirte mal”, puntualizó.

La entrenadora nacional de parataekwondo, Jannet Alegría Peña, informó que el equipo busca tener dos eventos internacionales categoría G2, uno en Níger y otro en Beirut, así como un campamento en Cancún y otro más en Corea, antes de acudir a la cita en la justa nipona. Los otros dos mexicanos clasificados a Juegos Paralímpicos en el para taekwondo son Daniela Martínez en K44 -58 Kg y Francisco Pedroza en K44 +75 Kg.