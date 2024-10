“Me siento muy contento porque al final de cuentas son reconocimientos y estímulos que nos dan en base a todo el esfuerzo y dedicación que le ponemos y los resultados que podemos traer para México y al final me motiva muchísimo el seguir con mi carrera”, compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Para subir al podio en la justa parisina, el sinaloense superó una lesión que lo mantuvo alejado de eventos importantes en este ciclo, como el Campeonato Mundial de Para Taekwondo Veracruz 2023 y los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, sin embargo, logró su objetivo principal y consiguió subir de nuevo al podio de los Juegos Paralímpicos.

“Fue muy emocionante recibir la noticia de haber ganado el Premio Estatal del Deporte porque ya tenía varios años ausente en la nominación de este premio ya que tuve un ciclo, como muchos saben, atípico, que me hizo perder varias competencias importantes y por eso estuve ausente en estar nominado a este premio y ahora que me nombren ganador me pone muy contento”, destacó el seleccionado nacional quien recibirá el reconocimiento del Instituto Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte (Isde).