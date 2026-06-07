$!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste

MAZATLÁN._ El artemarcialista Juan Luis Hernández, de Hernández Team, puso fin a tres años sin subirse a lo más alto del podio al obtener el premio de campeón de campeones de la Copa Anual Regional de Karate Noroeste 2026, celebrada en la Unidad Deportiva Benito Juárez.
Hernández alcanzó la gran final tras haberse llevado el primer lugar en Kumite cinta negra pesadas y Pablo Olivas, hijo de Fernando Olivas, un ganador de títulos en las primeras ediciones de copa, conquistó la categoría de cintas negras de nivel ligero.
Ambos karatecas arribaron a ese último enfrentamiento para el definir al campeón absoluto, aprovechando que no estuvo presente el ganador de los pasados años Jesús Francisco Moreno Bautista, quien se encuentra concentrado en la Ciudad de México con la Selección Mexicana de Karate.
Olivas avanzó a ese combate de campeón de campeones al imponerse al tricampeón de la Olimpiada Nacional, Kaito Yoshii Mizukami.
El hoy campeón Juan Luis Hernández dominó a Alexis González para instalarse en el tan ansiado encuentro.
Hernández necesitó esforzarse al máximo al venir de atrás para quedarse con esa distinción, luego de que había sido sorprendido por un veloz Olivas que al final terminó siendo el subcampeón.
PREMIACIÓN
Cintas Negras
Femenil (Kata)
1.- Jaqueline García
2.- Renata Valdez
3.- Evelyn Cruz
Kumite
1.- Fabiola Ruiz
2.- Olga Camila
3.- Mariana Juárez
Ligeros (Kata)
1.- Renata Valdez
2.- Sofía Serrano
3.- Isabel Quintero
Kata
1.- Martín Navarro
2.- Pablo Olivas
3.- Ricardo Soto
3.- Alexandro Leyva
Ligero (Kumite)
1.- Pablo Olivas
2.- Kaito Yohii
3.- Héctor Medina
3.- Francisco Enríquez
Pesados (Kumite)
1.- Juan Luis Hernández
2.- Alexis González
3.- Kevin Pérez
3.- Kevin Soto
Campeón de campeones