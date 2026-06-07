Más deportes
|
Karate

Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste

El representante de Hernández Team rompió una sequía de tres años sin subir a lo más alto del podio al imponerse a Pablo Olivas en la gran final de la edición 27 de la Copa Anual Regional de Karate Noroeste 2026
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
07/06/2026 18:12
07/06/2026 18:12

MAZATLÁN._ El artemarcialista Juan Luis Hernández, de Hernández Team, puso fin a tres años sin subirse a lo más alto del podio al obtener el premio de campeón de campeones de la Copa Anual Regional de Karate Noroeste 2026, celebrada en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Hernández alcanzó la gran final tras haberse llevado el primer lugar en Kumite cinta negra pesadas y Pablo Olivas, hijo de Fernando Olivas, un ganador de títulos en las primeras ediciones de copa, conquistó la categoría de cintas negras de nivel ligero.

$!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste

Ambos karatecas arribaron a ese último enfrentamiento para el definir al campeón absoluto, aprovechando que no estuvo presente el ganador de los pasados años Jesús Francisco Moreno Bautista, quien se encuentra concentrado en la Ciudad de México con la Selección Mexicana de Karate.

Olivas avanzó a ese combate de campeón de campeones al imponerse al tricampeón de la Olimpiada Nacional, Kaito Yoshii Mizukami.

  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste

El hoy campeón Juan Luis Hernández dominó a Alexis González para instalarse en el tan ansiado encuentro.

Hernández necesitó esforzarse al máximo al venir de atrás para quedarse con esa distinción, luego de que había sido sorprendido por un veloz Olivas que al final terminó siendo el subcampeón.

  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste
  • $!Juan Luis Hernández conquista el título de campeón de campeones en la Copa Noroeste

PREMIACIÓN

Cintas Negras

Femenil (Kata)

1.- Jaqueline García

2.- Renata Valdez

3.- Evelyn Cruz

Kumite

1.- Fabiola Ruiz

2.- Olga Camila

3.- Mariana Juárez

3.- Evelyn Cruz

Ligeros (Kata)

1.- Renata Valdez

2.- Sofía Serrano

3.- Isabel Quintero

Kata

1.- Martín Navarro

2.- Pablo Olivas

3.- Ricardo Soto

3.- Alexandro Leyva

Ligero (Kumite)

1.- Pablo Olivas

2.- Kaito Yohii

3.- Héctor Medina

3.- Francisco Enríquez

Pesados (Kumite)

1.- Juan Luis Hernández

2.- Alexis González

3.- Kevin Pérez

3.- Kevin Soto

Campeón de campeones

1.- Juan Luis Hernández

2.- Pablo Olivas

#Campeón
#Medalla de Oro
#Karate Do
#Copa Noroeste
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube