“Si me muero mañana, me muero feliz, contento porque ya cumplí un sueño”, dijo Toscano tras ganar el campeonato de la NBA .

“Estoy intentando comprar tierra allí. Allí es donde me quiero retirar”, siguió JTA. “Siento que la vida es más simple allí. No me malinterpreten, Estados Unidos es un lugar impresionante. El mejor país. Pero hay demasiada propaganda aquí. Estaría bien alejarme de eso. La gente aquí es muy pretenciosa. Esta generación está frita, ya no hay valores ni morales. No digo que me iré a México y se resolverán todos mis problemas, pero quiero construir una casa en la playa y estar lejos de todos.

“Hay otro tipo de vida allí. Descubrí realmente lo que significa ser mexicano, vivir en México y en su cultura y tradiciones. Es diferente a los Estados Unidos”.