Entre la cosecha se lograron obtener 3 medallas de bronce y un gran septimo lugar, gracias al esfuerzo de los deportistas.

Los atletas laureados son Mariangel Soto García con el bronce en la categoría sub 18 en menos 44 kilogramos, Alejandra Cevallos López, bronce, sub 18 en menos 70 kilogramos y Rubén Corona Domínguez, bronce, sub 18 menos 73 kilogramos.