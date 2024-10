“Nos querían volver a pesar, yo no quería. No me quería volver a pesar porque el Consejo Mundial de Boxeo dice que te tienes que pesar nomás el día del pesaje, pero lo volví a hacer para que no hubiera excusa. Me pesé otra vez, y cuando salí al ring, el ‘Chino’ Rodríguez ya no estaba”.

El mayor de los Chávez dijo sentirse decepcionado y apenado con la gente por la cancelación de última hora.

“Estoy decepcionado, no sé qué decirle a la gente que compró boleto, a toda la gente que estaba esperando la pelea. No sé qué pasó, pin... Chino cul... Tan bravo que se la tiró en la conferencia. Era una pelea pareja y no sube. Y me deja aquí con la gente. No sé qué decirle a la gente, porque la gente está triste, porque no sabe la verdad. Ojalá la televisora diga lo que pasó, porque estamos todos aquí en shock, igual la gente, mi papá, la televisión. No sabemos qué pasó, se fue el ‘Chino’. Se fue, ¿por qué? No sabemos”.

Omar Chávez aseguró que el promotor Fernando Beltrán tiene los contratos con lo que se pactó para la pelea, y advirtió que deberían demandar a Misael Rodríguez por la cancelación.

“Aquí estamos con la compañía de Fernando (Beltrán). Ellos hicieron todo muy bien. Se firmaron los contratos y Fernando Beltrán tiene los contratos y él sabe que soy una persona profesional. Siempre me subo al ring y hago mi trabajo, y me brindo al público. Así que les pido una disculpa a todos, aunque yo no tengo la culpa, pero me siento culpable, porque no hubo pelea. Duré dos meses entrenando en La Malinche, preparándome a conciencia para que este vato cul... se vaya. Lo deben de demandar y ya no dejarlo pelear porque es una falta de respeto”.

Promotora culpa a Misael Rodríguez por la cancelación

A través de un comunicado, la promotora Zanfer Boxing aseguró que Misael Rodríguez tomó la decisión de no pelear por cláusulas no incluidas en el contrato.

“La pelea entre Omar Chávez contra el medallista olímpico Misael Rodríguez tuvo que ser cancelada por la negativa de Misael a cumplir con el compromiso, alegando argumentos no contenidos en las cláusulas de su contrato, referentes al peso pactado para el encuentro, cuando el día viernes 4 de octubre ya habían cumplido con el compromiso de marcar en la báscula el peso Súper Medio”, señala el comunicado.

“Zanfer Boxing ofrece una disculpa a la afición de Hidalgo, por lo sucedido y que en 30 años haciendo boxeo nunca nos había pasado una situación así”.

Entrenador de ‘El Chino’ Rodríguez justifica la decisión de no pelear

Por su parte, el entrenador de Misael Rodríguez, Robert García, aclaró que la decisión de no pelear fue por la seguridad de su pupilo.

“Ayer en el pesaje de Misael y Omar les avisaron a los dos peleadores que no podían subir más de 4.5 kg al siguiente día, 81 kg era el límite”, señala Robert García en una serie de mensajes en sus redes sociales. “Llegamos a la arena y Chino se pesó como todos los peleadores. Omar el único que no se quería pesar. Cuando al fin se pesó dio 86.7 kg.

“No aceptamos la pelea. Digan lo que digan. Cuando un equipo toma una decisión así se les hace fácil criticar. Pero en este deporte han pasado muchas tragedias por falta de no seguir las reglas (sic). Nosotros tomamos nuestra decisión y así será”.